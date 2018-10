Draghi: "Ridurre lo spread per proteggere le banche". E sulla manovra: "Fiducioso che si troverà un accordo"

Il presidente della Bce in conferenza stampa a Francoforte: "Italia fattore di rischio per la zona euro. Necessario osservare e applicare le regole fiscali, ma anche cercare il dialogo". E chiarisce: "Finanziare il deficit di un paese non è nel mandato della Banca centrale"

L'Italia rappresenta un fattore di rischio per la zona euro, al pari della Brexit e delle tensioni commerciali, per questo è cruciale "osservare e applicare le regole fiscali, ma anche cercare il dialogo". Parola del presidente della Bce, Mario Draghi, intervenuto a Francoforte al termine della riunione sulle scelte di politica monetaria a cui ha partecipato anche il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis.

Sulla manovra italiana Draghi si dice "fiducioso che si troverà un accordo", ma lancia un avvertimento sullo spread per proteggere le banche: "Cosa si può fare per limitare l'allargamento dello spread? Penso che la prima risposta sia abbassare i toni e non mettere in discussione il framework costitutivo dell'Europa. Inoltre adottare politiche che riducano" il differenziale. "Questi bond - continua - sono nel portafoglio delle banche e se perdono valore ne intaccano il capitale". A chi gli chiedeva se ci sia un rischio del prevalere delle esigenze di bilancio dell'Italia piuttosto che di quelle monetarie nelle scelte della Banca centrale, Draghi risponde: "Finanziare il deficit di un paese non è nel mandato della Bce".

Tornando sull'Eurozona nel suo complesso, il numero uno della Bce fa sapere che la crescita prosegue in modo diffuso e consistente anche se "più debole del previsto" mentre l'inflazione cresce "in modo graduale". La Banca centrale, in ogni caso, è pronta ad "adattare i propri strumenti" di fronte "a ogni evenienza" per assicurare che "l'inflazione continui a procedere verso l'obiettivo".

"La politica monetaria - prosegue Draghi - resterà molto accomodante anche con la fine del Quantitative easing". La fine del Qe "non è una misura specifica rivolta a un singolo paese", ma è una misura "di politica monetaria legata al raggiungimento del nostro obiettivo di inflazione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata