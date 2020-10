Dpcm, Confcommercio: Danni gravissimi per imprese

di mur

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Le misure contenute nell'ultimo Dpcm del Governo rischiano di produrre "danni gravissimi alle imprese".

Lo afferma in una nota Confcommercio, precisando che "le restrizioni previste dall'ultimo provvedimento" dell'esecutivo Conte "rischiano di causare un'ulteriore perdita di consumi e Pil di circa 17,5 miliardi di euro nel quarto trimestre dell'anno, concentrata negli ambiti della ristorazione e del turismo, della convivialità e della ricreazione in generale, dei trasporti e della cura della persona, portando a una riduzione complessiva dei consumi nel 2020 ad oltre 133 miliardi di euro rispetto al 2019 (-12,2% in termini reali). La caduta della spesa presso gli alberghi supererebbe il 55% e quella presso la ristorazione si avvicinerebbe al 50%".

(segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata