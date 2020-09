Dombrovskis: Serve riforma Wto, Europa preservi propri valori commercio

di fct

Milano, 8 set. (LaPresse) - Il Wto - l'organizzazione mondiale del commercio - "ha bisogno di una riforma e l'Unione europea ha già avanzato proposte". Così il il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al Brussels Economic Forum. "E' importante essere capaci di risolvere le controversie commerciali in modo ordinato e in ogni caso abbiamo bisogno di un'organizzazione internazionale commercio", ha sottolineato Dombrovskis, nominato anche commissario Ue per il commercio. "Rimaniamo impegnati per un sistema commerciale multilaterale basato su regole internazionali" e per questo "lavoriamo a una riforma del Wto. Continuiamo a lavorare agli accordi sul commercio", ha proseguito il Commissario Ue. "E' importante fare questo lavoro preservando il nostro approccio europeo e i nostri valori", ha sottolineato Dombrovskis.

