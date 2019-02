Dombrovskis: Preoccupati per Italia, in primavera valutazione

di vsc

Milano, 27 feb. (LaPresse) - Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha espresso preoccupazione per la situazione italiana, dal momento che "non ci si aspetta una riduzione debito prossimi anni, considerata la prospettiva economica debole e i piani fiscali governo". Presentando il pacchetto invernale del semestre europeo, il politico lettone ha osservato che "lo slancio riforma si è incagliato e c'è stata una marcia indietro su alcune riforme di bilancio", anticipando che la Commissione rimarrà vigilante e "in primavera valuteremo le politiche e gli impegni per far fronte a questi squilibri e in particolare il livello ambizione del programma di riforme nazionali". L'Italia, insieme a Cipro e Grecia, presenta "squilibri eccessivi" secondo quanto rilevato da Bruxelles".

