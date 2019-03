Dombrovskis: Pil Italia rallenta, Roma riconsideri numeri manovra

di lal

Milano, 19 mar. (LaPresse) - "L'economia italiana ha rallentato. Penso che sia un'altra valida ragione per cui il governo italiano dovrebbe riconsiderare i propri obiettivi di bilancio e assicurare di mettere in traiettoria discendente sia il deficit sia il debito". Lo afferma il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, in un'intervista a Bloomberg Tv.

(Segue)

