Dl rilancio, Morani: Serve strumento-incentivo per smaltire stock auto

di fct

Milano, 3 giu. (LaPresse) - "Occorre introdurre uno strumento-incentivo che abbia un respiro pluriennale ma che si concentri soprattutto sul 2020 e il 2021 e che consenta di smaltire lo stock di auto prodotte che hanno comunque standard elevati per quanto riguarda la riduzione delle emissioni. Questo consentirà di raggiungere i target previsti per il 2030 senza perdere posti di lavoro". E' quanto dichiara la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani in vista della conversione in legge del decreto rilancio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata