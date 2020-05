Dl rilancio, Gualtieri: Taglio tasse da 4 mld per circa 2 mln imprese

di fct

Milano, 26 mag. (LaPresse) - L'intervento "più rilevante" del dl rilancio sul fronte delle imprese "è la cancellazione del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 dell'Irap dovuti a giugno". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alle Commissioni congiunte di Camera e Senato. "Una misura importante di sostegno - ha aggiunto -, risultato anch'essa di un dialogo col mondo produttivo che ha avanzato una richiesta che abbiamo ritenuto giusto - seppure in parte - accogliere. Lo sgravio riguarderà tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato e rappresenta un taglio alle tasse valutabile in 4 miliardi per circa 2 milioni di imprese".

