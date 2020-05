Dl rilancio, Gualtieri: Intervento senza precedenti per assorbire shock

di fct

Milano, 26 mag. (LaPresse) - Il Dl rilancio è un provvedimento che ha un duplice obiettivo: "Affrontare la pandemia con il rafforzamento e l'esecuzione degli interventi già preposti e mettere in campo interventi necessari alla ripresa del Paese". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alle Commissioni congiunte di Camera e Senato. "Si tratta - ha continuato - di un provvedimento che per ampiezza e risorse mobilitate è senza precedenti e d'altronde non poteva che essere così vista la portata della crisi che ha investito il Paese e la scelta molto chiara che il Governo ha assunto fin dall'inizio di rispondere a questa crisi con interventi di bilancio, stimolo economico, consistenti ed adeguati". Per Gualtieri "l'obiettivo è sia quello di contribuire ad assorbire lo shock sia di sostenere e tutelare i vari settori della società e salvaguardare tenuta del sistema produttivo, affiancando a interventi adottati su liquidità anche contributi a fondo perduto e sostegno alla capitalizzazione delle imprese e investimenti nel capitale umano".

