Dl fisco, sale a 708 mln stima gettito da digital tax

Roma, 17 ott. (LaPresse) - "Dal punto di vista finanziario appare necessario tener conto che le attività imponibili in questione sono caratterizzate da un forte sviluppo annuale. Pertanto, rivedendo la stima originaria che stimava un recupero di gettito di 600 milioni di euro annui e che faceva riferimento all'anno 2019, è stata ristimata la misura partendo da dati più recenti.. In base ai dati della Relazione annuale 2019 AGCOM il tasso di crescita annuale medio della pubblicità on-line dal 2015 al 2018 è stato del 18% e si ritiene che tale tasso di crescita rappresenti un utile riferimento anche per l'evoluzione delle altre componenti della base imponibile.

Applicando pertanto tale crescita annuale alla stima di gettito del 2019 si ottiene una stima complessiva di gettito di 708 milioni su base annua". E' quanto si legge nell'ultima bozza del dl fiscale riguardo la stima di gettito della digital tax.

