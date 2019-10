Dl fisco, dal 2020 Imu su piattaforme marine: 6 mln annui

di abf

Roma, 17 ott. (LaPresse) - "A decorrere dall'anno 2020, le piattaforme marine sono assoggettate all'Imu". E' quanto prevede l'ultima bozza del Dl fiscale. "Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E' riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 5", si legge nel testo.

Riguardo gli effetti finanziari, "pur in assenza di dati puntuali, sulla base delle informazioni acquisite dal MISE, relative alla sola superficie delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, e considerando la riduzione forfetaria al 20% si stima una base imponibile potenziale di circa 570 milioni di euro. Applicando l'aliquota prevista del 10,6 per mille si determina un maggior gettito IMU su base annua di circa 6 milioni di euro, di cui 4,3 milioni di euro quota Stato e 1,7 milioni quota comune".

