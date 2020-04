Dl credito, via libera da Commissione Ue

di fct

Milano, 14 apr. (LaPresse) - Via libera da parte della Commissione europea alle misure italiane a sostegno delle imprese colpite dal coronavirus. Le misure di sostegno alle imprese varate tramite il dl credito, si legge in una nota di Bruxelles, sono state approvate "nell'ambito del quadro normativo temporaneo adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020. Il bilancio totale della misura comunicata dalle autorità italiane è di 200 miliardi di euro". La Commissione Ue ricorda che "il sistema di garanzia italiano con un budget fino a 200 miliardi di euro consentirà garanzie pubbliche su nuovi prestiti e sul rifinanziamento di prestiti esistenti per tutte le imprese, comprese le grandi società. Insieme all'altro regime italiano per sostenere i lavoratori autonomi, le Pmi e le società a media capitalizzazione colpite nel contesto dell'epidemia di coronavirus, il regime" di aiuti di Stato "aiuterà le aziende a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento in questi tempi difficili. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano aiutare a mitigare gli effetti dell'epidemia di coronavirus".

