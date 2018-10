Dieselgate, Volkswagen: Audi pagherà multa da 800 mln in Germania

di vsc

Francoforte (Germania), 16 ott. (LaPresse/AFP) - La casa automobilistica Audi, parte del gruppo Volkswagen, pagherà una multa da 800 milioni di euro in Germania che porrà fine alle indagini legate allo scandalo delle emissioni diesel truccate. Lo annuncia una nota. "Audi ha accettato la multa" imposta dalla procura di Monaco, scrive Volkswagen in un comunicato, precisando che il pagamento avrà un impatto negativo sul risultato 2018 di gruppo. "Il procedimento amministrativo contro Audi Ag aperto a causa dello scandalo diesel è con la presente chiuso in modo giuridicamente vincolante", confermano in un loro comunicato i pubblici ministeri di Monaco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata