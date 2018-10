Dieselgate, Daimler taglia stime di utile per 2018

di lal

Francoforte (Germania), 19 ott. (AWE/AFP) - La casa automobilistica tedesca Daimler ha tagliato le sue stime di profitto per il 2018 per i costi legati al dieselgate che dovrebbe zavorrare i risultati. Il produttore del marchio di lusso Mercedes-Benz, che in giugno ha dovuto richiamare 774.000 auto diesel in tutta Europa, ha detto che ora si aspetta utili prima di interessi e tasse (Ebit) "significativamente sotto" al livello dello scorso anno, quando era stato di 14,3 miliardi di euro. In precedenza, il gruppo aveva previsto che l'Ebit sarebbe stato "leggermente" inferiore quest'anno.

