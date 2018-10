Di Maio: Lunedì in cdm decreto fiscale, 50 mln per sfollati Genova

di abf

Roma, 10 ott. (AWE/LaPresse) - "Lunedì in cdm si voterà il nuovo decreto fiscale, ci saranno 50 milioni di euro per il futuro delle famiglie degli sfollati, metteremo quei soldi non ancora messi nel decreto emergenze". Così il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio a Radio Anch'io su Radio1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata