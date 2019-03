Di Maio: Def sarà con 'decreto crescita', giochiamo all'attacco

di lal

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "Noi il Documento di economia e finanza lo accompagneremo con il decreto legge crescita, che conterrà una serie di interventi su Made in Italy e investimenti che ci consentiranno di favorire la crescita. Non giochiamo in difesa, ma andiamo all'attacco". Lo afferma il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, in un'intervista a Class Cnbc dal floor di Wall Street. "Il nostro Def sarà accompagnato da un decreto legge che mira a superare la scenario difficioltà", ribadisce Di Maio.

