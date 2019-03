Di Maio: Con la Cina meglio che siamo arrivati primi

di lal

Milano, 27 mar. (LaPresse) - Quello con la Cina "è solo un accordo commerciale, non un accordo che mette in discussione le alleanze strategiche dell'Italia. Meglio che siamo arrivati primi, lo dico a una tv che parla agli uomini d'affari. Gli altri in Europa, e non gli Stati Uniti, si sono arrabbiati perché siamo arrivati primi". Lo afferma il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, in un'intervista a Class Cnbc registrata dal floor di Wall Street, facendo riferimento alla visita del presidente cinese Xi Jinping prima in Italia e poi in Francia.

