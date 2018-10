Def, Tria: Stime analisti basate su informazioni parziali o obsolete

di ntl/abf

Roma, 10 ott. (LaPresse) - "L'Upb ha validato il 19 settembre il quadro macro tendenziale del governo, sul quale si basa la previsione programmatica. Ciò di cui si dovrebbe discutere è il delta tra scenario programmatico e tendenziale, e non la misura in cui la previsione ufficiale si distacca dalle proiezioni formulate da analisti di mercato o istituzioni internazionali. Tali proiezioni sono tra l'altro pubblicate in tempi diversi e sulla base di informazioni parziali o obsolete, alla luce delle ultime scelte di politica economica del governo". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione in commissione Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio dopo la bocciatura da parte dell'Upb delle stime della Nota di aggiornamento al Def.

