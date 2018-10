Def, Tria: Misure su pensioni temporanee? Bisogna valutare effetti

Roma, 9 ott. (LaPresse) - "Noi sosteniamo che in questa particolare fase in cui è necessario un rapido aggiornamento delle competenze all'interno delle imprese, dobbiamo accelerare il turnover. La riforma Fornero ha creato una diga, c'è un grosso problema di transizione. E' chiaro che abbiamo messo in bilancio i fondi per un intervento permanente" sulle pensioni "ma un governo consapevole che in parte sono anche sperimentali vedrà l'effetto e in base all'effetto vedrà come dovrà questa azione continuare, in quale forma e in quale misura". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo alle domande durante la sua audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio.

