Def, nuova bozza: Flat tax in manovra 2020, alleggerire ceto medio

di ntl/rib

Roma, 9 apr. (LaPresse) - "Il Governo, in linea con il contratto di governo, intende inoltre continuare, nel disegno di Legge di Bilancio per il prossimo anno, il processo di riforma delle imposte sui redditi ("flat tax") e di generale semplificazione del sistema fiscale, alleviando l'imposizione a carico dei ceti medi. Questo nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti nel Programma di Stabilità". E' quanto si legge in una bozza aggiornata del programma nazionale di riforma del Def, varato stasera dal Consiglio dei ministri.

