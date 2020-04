Def, Gualtieri: Scostamento rilevante ma necessario per ripresa economia

di fct

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "Abbiamo presentato un Documento di economia e finanzia in formato ridotto e semplificato, sulla scorta delle linee guida dell'Unione europea. Lo scostamento richiesto è molto rilevante: ammonta a 55,3 miliardi di indebitamento nel 2020, un incremento del fabbisogno della pubblica amministrazione di 65 miliardi e un saldo netto da finanziare di 155 miliardi".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sul Def. "Si tratta con ogni evidenza - ha aggiunto - di cifre imponenti il cui impiego è tuttavia necessario per proseguire e rafforzare il sostegno economico a famiglie e imprese già avviato con i precedenti provvedimenti e per aiutare la ripresa dell'economia". Per Gualtieri "lo shock che ci ha investito ha completamente ribaltato lo scenario di inizio anno".

