Def, Gualtieri: Politica espansiva in 2020-21, no misure lacrime e sangue

di fct

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "La politica di bilancio sarà espansiva sia nel 2020 che nel 2021, negli anni successivi dovremo ridurre il deficit e il rapporto debito/Pil. Ma i risultati conseguiti nel 2019 mostrano che non è necessario imporre misure lacrime e sangue ma si può continuare a lavorare per far crescere il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso una seria politica di contrasto all'evasione supportata da innovazione, organizzazione e risorse umane qualificanti". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sul Def.

