Def, Gualtieri: Manovra espansiva poderosa utile a rafforzamento

di fct

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "E' una manovra espansiva poderosa, di entità mai raggiunta dal dopoguerra ad oggi". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sul Def. "Nonostante lo scostamento abbia una dimensione così rilevante", secondo Gualtieri "non mette a repentaglio la sostenibilità della finanza pubblica. Anzi, è condizione per il suo rafforzamento".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata