Def, Corte dei Conti: Traiettoria non appare rassicurante

di ntl/dab

Roma, 9 ott. (LaPresse) - "La traiettoria disegnata nel quadro programmatico della Nota non appare rassicurante. Secondo quanto riportato dallo stesso documento, il profilo di riduzione del rapporto debito/Pil non è in linea con la regola del debito, come del resto già avveniva nel quadro del Def dello scorso aprile e come si è verificato, in misura minore, negli anni scorsi.". Così la Corte dei Conti in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio.

