Decreto Agosto, bonus a bar e ristoranti

Bonus per incentivare i consumi e dunque destinato al settore della ristorazione - bar e ristoranti, messi in ginocchio dal lockdown, il distanziamento sociale e lo smartworking - ma anche alle calzature e all'abbigliamento. Almeno due miliardi dei venticinque ricavati dal governo con l'ultimo scostamento di bilancio per il decreto Agosto dovrebbero infatti finire a copertura di un meccanismo di cashback per chi, fino a dicembre di quest'anno, acquisterà negli esercizi commerciali delle categorie individuate pagando con moneta elettronica. Il decreto atteso giovedì in Consiglio dei Ministri.