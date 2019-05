Debito, l'Italia rischia una sanzione da 3,5 miliardi

La Commissione europea starebbe valutando di proporre la prossima settimana una procedura disciplinare che potrebbe portarte a una sanzione da 3,5 miliardi di euro nei confronti dell'Italia, dal momento che questa non è riuscita a frenare il proprio debito. Lo riferisce sul proprio sito Bloomberg, citando una fonte familiare con l'argomento che ha comunque precisato come la decisione non sia ancora stata finalizzata. Il passaggio, si legge nell'articolo, potrebbe essere compiuto nel quadro del regolare processo di monitoraggio del bilancio, probabilmente il 5 giugno.

Immediato il commento di Matteo Salvini: "La lettera dell'Ue? Non vedo l'ora di conoscere i contenuti. Con altrettanto garbo risponderemo dicendo che in Europa l'era della precarietà e dell'austerità si è conclusa ieri e si apre una nuova stagione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata