Dazi, Xi Jinping: Accordo 'win-win' Usa-Cina positivo per il mondo

di fct

Milano, 15 gen. (LaPresse) - L'accordo tra Pechino e Washington "è positivo per Cina, Stati Uniti e per il mondo intero". Lo afferma il presidente della Cina Xi Jinping in una lettera indirizzata al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump letta in occasione della firma della 'fase 1' tra Usa e Cina dal vicepremier cinese Liu He. "E' un'intesa vantaggiosa per tutti, un accordo 'win-win' che darà stabilità alla crescita economica di entrambi i paesi", ha aggiunto Liu He, spiegando che il mondo si trova "in una fase storica di criticità" e "c'è bisogno di una maggiore collaborazione" tra i paesi a livello globale.

