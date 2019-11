Dazi, Xi: Cina vuole accordo con Usa ma pronti a guerra commerciale

di mad

Pechino (Cina), 22 nov. (LaPresse/AFP) - Il presidente cinese Xi Jinping ha detto che la Cina vuole raggiungere un accordo commerciale preliminare con gli Stati Uniti, ma è pronta anche a "ritorsioni" per nuove sanzioni statunitensi. "Replicheremo, se necessario, ma stiamo lavorando attivamente per cercare di evitare una guerra commerciale", ha detto Xi ai giornalisti a Pechino. "Vogliamo lavorare per un accordo preliminare, basato sul rispetto reciproco e l'uguaglianza", ha detto.

