Dazi, Ue: Risponderemo a una sola voce contro minacce Usa

Bruxelles (Belgio), 3 dic. (LaPresse/AFP) - L'Unione europea "agirà a una sola voce" di fronte alle minacce statunitensi di mettere pesanti dazi su alcuni prodotti francesi in risposta all'introduzione in Francia di un'imposta sui giganti digitali. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea. "L'Unione europea agirà e reagirà a una sola voce", ha dichiarato il portavoce Daniel Rosario, aggiungendo che la Commissione sta lavorando "in stretto coordinamento con le autorità francesi sui passi successivi".

