Dazi, Trump: Penso Cina non abbia altra scelta se non accordo

di vsc

Milano, 26 ago. (LaPresse) - "Io penso che vogliano fare questo accordo. Non lo dico come minaccia, ma penso non abbiano altra scelta". Così Donald Trump in conferenza stampa a Biarritz. "La Cina è stata colpita duramente negli ultimi due mesi, ha perso 3 milioni di posti di lavoro e presto saranno molti di più", ha sottolineato il presidente statunitense, per cui "più le cose vanno avanti così e più sarà difficile per loro ripristinare una situazione accettabile".

