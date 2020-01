Dazi, Trump: Oggi firma accordo storico, riscriviamo errori passato

"Oggi firmiamo la prima fase di un accordo storico tra Stati Uniti e Cina". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca in occasione della firma della 'fase 1' dell'accordo commerciale tra Washington e Pechino. "Questo è un passo importante, che non è mai stato fatto prima", ha aggiunto Trump. "Insieme - ha continuato Trump - stiamo riscrivendo gli errori del passato per offrire un futuro di giustizia economica e di sicurezza per i lavoratori, gli agricoltori e le famiglie americane".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata