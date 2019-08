Dazi, Trump: Non siamo pronti a un accordo con Cina

di vsc

Washington (Usa), 9 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono ancora pronti per un accordo commerciale con la Cina, nonostante le preoccupazioni diffuse l'intensificarsi delle tensioni commerciali con Pechino. "Non siamo pronti a fare un accordo", le parole dette da Trump ai giornalisti prima di dirigersi verso il suo resort nel New Jersey per le vacanze.

