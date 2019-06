Dazi, Trump: Mi aspetto bilaterale produttivo con Xi a G20

di lal

Osaka (Giappone), 28 giu. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che si aspetta un incontro "produttivo" con il suo omologo cinese, Xi Jinping, a margine del G20 di Osaka. "Penso che sarà produttivo", ha detto Trump a proposito del bilaterale in programma sabato, in cui i due leader cercheranno di fermare l'escalation della guerra commerciale e tecnologica tra i loro Paesi. L'inquilino della Casa Bianca ha spiegato, tuttavia, di non aver fatto alcuna promessa di congelare le tariffe sui prodotti cinesi importati.

