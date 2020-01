Dazi, Trump e Liu firmano 'fase 1' accordo commerciale Usa-Cina

di fct

Milano, 15 gen. (LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il vicepremier della Cina, Liu He hanno firmato la 'fase 1' dell'accordo commerciale tra Washington e Pechino. I negoziati per la 'fase 2' dovrebbero iniziare "immediatamente", ha assicurato Trump, che si recherà "prossimamente" in Cina per iniziare le trattative. Alla firma dell'accordo è seguita una stretta di mano tra Trump e Liu He.

