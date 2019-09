Dazi, Trump: Con la Cina stiamo vincendo e vinceremo

di vsc

Milano, 30 set. (LaPresse) - "Stiamo vincendo e vinceremo. Non avrebbero dovuto rompere l'accordo che avevamo con loro". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accompagnando la considerazione con un "buon compleanno, Cina!". Nello stesso messaggio, l'inquilino della Casa Bianca cita Jonathan Ward, esperto di concorrenza tra di due paesi e di geopolitica della regione indo-pacifica, per cui "dopo molti anni, gli Stati Uniti si stanno rendendo conto dei piani e delle ambizioni di Pechino di sorpassarci come superpotenza economica e militare del 21mo secolo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata