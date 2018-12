Dazi, Trump: Cina vuole influenzare voto Usa con guerra commerciale

di sgl

Milano, 18 set. (LaPresse) - "La Cina ha dichiarato apertamente che sta provando a influenzare le nostre elezioni attaccando i nostri coltivatori, allevatori e operai a causa della loro lealtà a me". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, suggerendo che dietro alla guerra commerciale tra Washington e Pechino ci sia un tentativo di influenzare le elezioni di Midterm del prossimo novembre. "Quello che la Cina non capisce è che queste persone sono dei grandi patrioti", ha aggiunto Trump, e capiscono che Pechino "sta approfittando degli Stati Uniti sul commercio da molti anni. Sanno anche che io sono colui che sa come fermarli. Ci sarà una rappresaglia economica dura e rapida contro la Cina se i nostri coltivatori, allevatori e operai saranno presi di mira".

