Dazi, Trudeau a Trump: Con Usmca via tariffe su acciaio e alluminio

di sgl

Buenos Aires (Argentina), 30 nov. (LaPresse/AFP) - La firma del nuovo accordo commerciale nordamericano tra Usa, Canada e Messico ha dato "ancora più motivi per continuare a lavorare per rimuovere le tariffe sull'acciaio e sull'alluminio tra i nostri paesi". Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, lo ha detto al presidente Usa, Donald Trump, in occasione della ratifica dell'accordo Usmca, che prenderà il posto del Nafta.

