Dazi, negoziati Usa-Cina riprenderanno a Washington in ottobre

di vsc

Pechino (Cina), 5 set. (LaPresse/AFP) - I negoziatori cinesi e americani si incontreranno "all'inizio di ottobre" a Washington per nuovi colloqui commerciali. Lo ha indicato il ministero del Commercio cinese. I colloqui, inizialmente previsti per questo mese, si terranno dopo l'imposizione, scattata il 1° settembre, di ulteriori sovrapprezzi doganali reciproci. Secondo quanto riferito dallo stesso ministero, il principale negoziatore di Pechino, il vice premier Liu He, ha sentito giovedì il rappresentante commerciale statunitense Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. "Entrambe le parti hanno concordato di tenere il tredicesimo ciclo di consultazioni economiche e commerciali di alto livello tra Cina e Stati Uniti a Washington all'inizio di ottobre e di mantenere una stretta comunicazione", si legge in un comunicato. Martedì il presidente Donald Trump ha minacciato un conflitto commerciale ancora più duro se verrà rieletto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata