Dazi, media: Incontro Trump-Xi slitta, non prima di fine aprile

di lal

Milano, 14 mar. (LaPresse) - L'incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il presidente cinese, Xi Jinping, per firmare un eventuale accordo per porre fine alla loro guerra commerciale non si terrà questo mese ed è più probabile che si tenga in aprile. Lo rivela sul suo sito Bloomberg, che cita tre fonti che hanno familiarità con la questione. Nonostante l'annuncio di progressi nei colloqui, l'auspicato vertice al resort Mar-a-Lago di Trump si svolgerà, se si arriverà un accordo, non prima della fine di aprile. La Cina sta facendo pressioni per una visita ufficiale di Stato che sostituisca un vertice di basso profilo solo per firmare un accordo commerciale.

