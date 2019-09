Dazi, Cina presenta ricorso a Wto contro tariffe Usa

di lal

Pechino (Cina), 2 set. (LaPresse/AFP) - La Cina ha annunciato di aver presentato un ricorso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) in risposta all'entrata in vigore di domenica di nuovi dazi doganali degli Stati Uniti su prodotti cinesi che puntano a colpire 300 miliardi di dollari di importazioni annuali. "La parte cinese è fortemente insoddisfatta e decisamente contrariata. In conformità con le pertinenti norme del Wto, la Cina salvaguarderà fermamente i propri legittimi diritti e interessi", ha affermato il ministero del Commercio di Pechino in una nota pubblicata sul suo sito web.

