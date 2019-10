Dazi, A.Fontana: Fondi compensativi Ue, serve intervento politico su Usa

Cernobbio (Como), 11 ott. (LaPresse) - "Credo che da un lato si debba intervenire politicamente per cercare di far cambiare atteggiamento agli Stati Uniti, visti i buoni rapporti o presunti tali, tra il nostro governo e quello americano. L'Italia si è dimostrata fedele nel rispettare le richieste di sanzione nei confronti della Russia, che hanno comportato un ulteriore danno nei confronti del nostro comparto alimentare". Così Attilio Fontana, governatore della Lombardia, intervenendo al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione di The European House - Ambrosetti a Cernobbio.

"Il secondo tipo di interventi - aggiunge il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - è chiedere all'Ue dei fondi compensativi che possano consentire di superare questo ulteriore momento difficile per il comparto agricolo".

