Daimler taglia 10.000 posti a livello globale entro il 2022

di lal

Francoforte (Germania), 29 nov. (LaPresse/AFP) - La casa automobilistica tedesca Daimler taglierà almeno 10.000 posti di lavoro in tutto il mondo entro la fine del 2022, come parte di un massiccio piano di risparmi per finanziare la transizione all'elettrico. Il numero di perdite di posti di lavoro "sarà a cinque cifre" e le misure riguarderanno posizioni amministrative, ha spiegato il direttore del personale, Wilfried Porth, nel corso di una conferenza stampa. Il gruppo aveva presentato per la prima volta il suo piano a novembre, prima di parlare di "diverse migliaia" di tagli di posti di lavoro in una nota.

