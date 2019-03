Crescita, Di Maio: "Condivido le preoccupazioni di Confindustria, l'epoca dei gufi è quella di Renzi"

"Le preoccupazioni di Confindustria sono le nostre preoccupazioni". Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa da New York. Serve "lavorare a obiettivi comuni, tutti insieme, ma non c'è bisogno di nessuno scontro o di apostrofare la Confindustria come gufi. L'epoca dei gufi è quella di Renzi" ha aggiunto il ministro dello Sviluppo economico riferendosi alla battuta dell'altro vicepremier, Matteo Salvini, che aveva commentato le stime diffuse dall’associazione degli industriali sostenendo che "verranno smentite, è pieno di gufi".