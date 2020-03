Coronavirus, von der Leyen: Valutiamo flessibilità Patto e aiuti Stato

di fct

Milano, 9 mar. (LaPresse) - La Commissione europea si sta preparando "per l'incontro della settimana prossima all'Ecofin per discutere della situazione" coronavirus "e delle azioni possibili a livello europeo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. "Esploriamo tutte le azioni possibili riguardanti la flessibilità all'interno del Patto di Stabilità e le norme sugli aiuti di Stato, in circostanze eccezionali", ha aggiunto von der Leyen.

