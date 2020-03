Coronavirus, von der Leyen: Se corona-bond servono saranno usati

di fct

Milano, 20 mar. (LaPresse) - La Commissione europea esamina "tutti gli strumenti" per far fronte all'emergenza coronavirus, "ciò che può servire sarà utilizzato. Questo vale anche per i corona-bonds". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un'intervisa alla radio Deutschlandfunk, pubblicata sul sito della radio stessa. Se i corona-bond "aiutano, se sono adeguatamente strutturati, verranno utilizzati", assicura von der Leyen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata