Coronavirus, von der Leyen: Massima flessibilità su aiuti Stato

di fct

Milano, 13 mar. (LaPresse) - L'Europa è pronta a fornire "massima flessibilità sugli aiuti di Stato e all'interno del Patto di Stabilità" per far fronte all'emergenza coronavirus. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles.

