Coronavirus, von der Leyen: Da Eurogruppo risultato cruciale

di fct

Milano, 10 apr. (LaPresse) - "Accolgo con favore il cruciale risultato raggiunto ieri dall'Eurogruppo e il sostegno a SURE per mantenere i posti di lavoro. La Commissione europea risponderà alla chiamata per un'azione decisiva attraverso un piano di ripresa e un quadro finanziario pluriennale rafforzato, in collaborazione con il presidente del Consiglio europeo" Charles Michel "e altre istituzioni". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, commentando l'accordo raggiunto ieri sera dall'Eurogruppo per rispondere alla crisi finanziaria determinata dal coronavirus.

