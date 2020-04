Coronavirus, von der Leyen: Bilancio Ue sarà il nuovo Piano Marshall

di fct

Milano, 2 apr. (LaPresse) - Per uscire dalla crisi legata alla diffusione del coronavirus "molti chiedono una sorta di Piano Marshall: io credo che il bilancio europeo deve essere il Piano Marshall che tutti insieme prepariamo come Unione europea per i cittadini europei". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles.

