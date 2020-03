Coronavirus, von der Leyen: Bene misure Bce a sostegno economia

di fct

Milano, 20 mar. (LaPresse) - La Commissione europea accoglie "positivamente" l'azione della Bce a supporto dell'economia dell'eurozona, che "si aggiunge alla potenza di fuoco di cui abbiamo bisogno in Europa per sostenere l'economia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un video messaggio.

