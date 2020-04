Coronavirus, Upb: Esplode ricorso a Cig, valori ampiamente superiori a crisi 2009

di fct

Milano, 21 apr. (LaPresse) - "Si stima" che per le richieste per la Cig con causale 'Covid-19' "il numero complessivo di ore autorizzate possa attestarsi su livelli ampiamente superiori rispetto ai valori massimi storicamente osservati su base mensile dalla crisi finanziaria del 2009". E' quanto rileva l'Ufficio Parlamentare di Bilancio nella nota congiunturale di aprile. Per l'Upb il ricorso alla cassa integrazione "esplode", ma "al momento non si dispone di informazioni sul mercato del lavoro relative al periodo dell'emergenza sanitaria, che potrebbe ostacolare la produzione delle statistiche ufficiali".

