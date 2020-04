Coronavirus, Ue propone iniziativa contro disoccupazione europea

di fct

Milano, 1 apr. (LaPresse) - Nuova risposta di Bruxelles contro l'emergenza rcoronavirus. La Commissione europea propone SURE, un'iniziativa contro la disoccupazione in Europa, specialmente "nei paesi più colpiti, come Italia e Spagna". Ne dà notizia su Twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Lo strumento "è garantito da tutti gli Stati membri. Questa è la solidarietà europea in azione", assicura von der Leyen in un video messaggio sul social network.

